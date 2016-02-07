شاهد: انتشال رضيعة من بين أنقاض زلزال تايوان

عثرت فرق الإنقاذ على رضيعة أسفل أنقاض مبنى سكني انهار في أعقاب زلزال ضرب جنوبي تايوان في ظل استمرار الجهود للعثور على أكثر من 100 شخص مازالوا في عداد المفقودين.





وتم إنقاذ الرضيعة البالغة من العمر ستة أشهر بعد ثلاثين ساعة قضتها تحت الأنقاض ونقلت إلى المستشفى.





وأعلن مقتل 23 شخصا على الأقل في الزلزال الذي وقع في حوالي الساعة 4 صباح يوم السبت "6 فبراير" في بداية عطلة السنة القمرية الجديدة من بينهم 16 شخصا عثر عليهم في مبنى وي جوان جولدن دراجون في مدينة تاينان جنوب البلاد.





وقالت الحكومة إن هناك نحو 120 شخصا لا يزالون تحت أنقاض المبنى الإداري السكني وإن العديد منهم محاصرون تحت الأنقاض.





وذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن انتشال الجثث مستمر ومن بينهم شقيقتان عمرهما 18 و23 عاما.





وقال "ويليم لاي" رئيس بلدية تاينان "نحاول حاليا إنقاذ أكثر من عشرة أشخاص. وفي الوقت الراهن تضم قوة الإنقاذ فرق بحث خاصة من عدة بلدات ومدن بأنحاء تايوان جاءوا لتقديم المساعدة".