شاهد: إصابة 3 آلاف امرأة حامل بفيروس "زيكا" في كولومبيا

أعلن الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، إصابة ثلاثة آلاف و177 امرأة حامل في بلاده بفيروس "زيكا".

وأوضح سانتوس، في بيان له السبت، أن العدد الإجمالي للأشخاص المصابين بفيروس زيكا في كولومبيا، بلغ 25 ألفًا و645 شخص.

وكان بيان صادر عن وزارة الصحة الكولومبية، الجمعة، أعلن وفاة ثلاثة أشخاص، جراء إصابتهم بالفيروس، لافتًا إلى أنهم يحملون أعراض متلازمة التهاب الأعصاب الحاد، "متلازمة غيلان باريه".

وأشارت وسائل إعلام محلية في كولومبيا، إلى أن العديد من النساء المصابات بفيروس زيكا، يحاولن الإجهاض، فيما دعت الحكومة الكولومبية، النساء في البلاد، إلى تجنب الحمل مدة 6 أشهر على الأقل.

وحذّرت الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، من "الفيروس الذي ينتقل عبر لسعات البعوض، وينتشر بشكل واسع النطاق في أمريكا الشمالية والجنوبية"، متوقعة إصابة 3 إلى 4 ملايين شخص به خلال 2016.

ويأتي إعلان المنظمة، لحالة الطوارئ، نتيجة للتبعات التي يسببها المرض، من تشوهات خلقية، قائلة "هناك شكوك قوية بوجود علاقة بين فيروس زيكا الذي ينقله البعوض، وبين ارتفاع عدد حالات صغر الرأس عند حديثي الولادة".

و"زيكا" هو فيروس مستجد، ينتقل بواسطة لسع البعوض، ويسبب الحمى الصفراء.

ورغم أنه ظهر في أفريقيا في الأربعينات، إلا أنّه عاد مؤخرًا للظهور في القارة الأمريكية، وخصوصًا في المكسيك، وأمريكا الوُسطى و الجنوبية، ومنطقة البحر الكاريبي، ولا يوجد حتى الآن علاج وقائي ضد المرض سواء أدوية أو لقاحات.