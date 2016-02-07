شاهد: أتليتكو مدريد يستعيد الانتصارات بالفوز 3-1 على إيبار

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف لهدف ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح التسجيل للضيوف سيرخيو غونتان في الدقيقة السادسة والأربعين. وفي الدقيقة السادسة والخمسين تمكن خوسي ماريا خيمينيز من أدراك التعادل لأصحاب الأرض. وبعدها بسبع دقائق ينجخ أتلتيكو بتسجيل الهدف الثاني بهدف ساول نيغويز ( Saul Niguez ). وفي الدقيقة الأولى من الوقت بديل الضائع اختتم فيرناندو توريس ثلاثية أتلتيكو.

الذي رفع رصيده إلى النقطة الحادية والخمسين ليتساوى مع برشلونة بالنقاط الذي يتقدم عليه بفارق الأهداف. بينما بقي إيبار عند النقطة الثالثة والثلاثين في المركز الثامن.