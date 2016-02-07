شاهد: أبرز أحداث 7 من فبراير 2011

في اليوم الرابع عشر للثورة المصرية، الموافق 7 من فبراير/شباط 2011، استمر اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة، وميادين أخرى بالمحافظات، معربين عن إصرارهم على رحيل مبارك. وقام بعضهم بافتراش الأرض والنوم أمام دبابات الجيش لمنعها من الدخول إلى الميدان.

وأقام الصحفيون من أمام مقر نقابتهم جنازة رمزية للصحفي أحمد محمود الذي قتل على يد قوات الأمن أثناء الثورة، وقاموا بعدها بمسيرة إلى ميدان التحرير، طالبوا فيها بتنحي مبارك ومحاكمته هو وكل من تورط في قتل المتظاهرين.

وانتشرت في الميدان اللافتات الساخرة التي تطالب مبارك بالتنحي حاملة تعبيرات طريفة، بالإضافة إلى أغاني وأهازيج من فنانين بالميدان.

وأعلن الجيش المصري عن تقصير فترة حظر التجوال ليصبح من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة صباحاً. وبدأت النيابة العامة بالتحقيق في مزاعم بمسؤولية وزارة الداخلية عن تفجير كنيسة القديسين، واتهم حبيب العادلي وزير الداخلية كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة.

واجتمع الرئيس (المخلوع) حسني مبارك بالحكومة الجديدة في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وحضر الاجتماع نائبه عمر سليمان والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء والدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمشير حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأصدر مبارك قرارا بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية، خاصة تلك المتعلقة بفترات الرئاسة وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.