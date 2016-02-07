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شاهد:رياض المالكي يضع الزهور على تمثال ياسر عرفات بكوبا

7/2/2016

زار وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي" العاصمة الكوبية هافانا أمس (السبت) وقام "المالكي" بتقديم التحية عند تمثال نصفي للزعيم الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات" كما حضر مراسم وضع زهور عنده في هافانا.
 ومن المقرر أن يجتمع المالكي خلال الزيارة مع وزير الخارجية الكوبي "برونو رودريجيز". ويتحدث المالكي الإسبانية بطلاقة وكان قد درس في أمريكا اللاتينية كمهندس مدني في جامعة خافيريانا في بوجوتا.
 وانهارت الجهود التي قادتها الولايات المتحدة بين اسرائيل والفلسطينيين للتوصل إلى حل الدولتين في أبريل/نيسان 2014.
 ولفلسطين وضع مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ويرفرف علمها مع الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت السويد أول دولة عضو في الاتحاد الأوربي تعترف بالدولة الفلسطينية في العام 2014 وتلتها عدة دول أخرى.

 

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