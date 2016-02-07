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دراسة: الأطفال الذين يتحدثون لغتين ينجزون أكثر من نظرائهم

7/2/2016

دراسة : الأطفال الذين يتحدثون لغتين ينجحون أكثر من نظرائهم

كشفت دراسة علمية حديثة أن الأطفال الذين يتحدثون لغتين أو أكثر لديهم قدرة أفضل في إنجاز الأعمال الروتينية.

ووفقا للباحثين من جامعة كونكوديا في مونتريال بكندا فإن الأطفال ثنائيي اللغة أفضل من أحادي اللغة في نوع معين من السيطرة العقلية، وهؤلاء الأطفال الذين يملكون القدرة على التبديل بين اللغات لديهم مهارات أكبر.

وقالت "ديان بولين" كبير معدي الدراسة التي نشرت في مجلة علم النفس التجريبي للطفل: "هذا التحول بين اللغات يصبح أكثر تواترا مع تزايد حجم المفردات، مع تقدم الأطفال في السن".

وأضافت "لذلك يبدو أن الأداء المتفوق في هذه المهام المتضاربة يعود إلى ثنائية اللغة، وتعزيز المرونة المعرفية وقدرات الاهتمام الانتقائية مع زيادة الخبرة في التنقل بين اللغات في المفردات التعبيرية".

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