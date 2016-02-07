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جماهير ليفربول تغادر الملعب اعتراضا على رفع سعر التذاكر

7/2/2016

شهدت الدقيقة السابعة والسبعون من مباراة ليفربول وسندرلاند مغادرة جماهير ليفربول مدرجات ملعب أنفيلد  في خطوة اعتراضية رمزية، احتجاجا على رفع سعر التذكرة  إلى سبعة وسبعين جنيهًا إسترلينيا ابتداءً من الموسم المقبل.

وكان النادي أعلن  مؤخرا عن رفع سعر بعض تذاكره الموسمية خلال الموسم المقبل لأكثر من ألف جنيه إسترليني  للمرة الأولى (1 جنية الإسترليني = 1.4503 دولار أمريكي).

وواصل "ليفربول" نتائجه السلبية بسقوطه في فخ التعادل على ملعبه آنفيلد بهدفين لهدفين بعدما كان متقدما بهدفين أمام  نظيره "سندرلاند" ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

منح البرازيلي "روبرتو فيرمينو" التقدم للريدز بحلول الدقيقة الثامنة والخمسين .وأضاف "أدم لالانا" هدف ليفربول الثاني في الدقيقة التاسعة والستين .وأعاد "أدم جونسون" سندرلاند الى المباراة مسجلاً الهدف الاول في الدقيقة الحادية والثمانين .وقبل نهاية المباراة بدقيقتين عادل المخضرم "جيرمين ديفو" النتيجة لسندرلاند . وبنقطة التعادل رفع ليفربول رصيده إلى خمس وثلاثين نقطة .

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