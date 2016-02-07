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تناول الصويا يقي من تأثير مادة كيماوية على خصوبة النساء

7/2/2016
صويا

توصلت دراسة أمريكية أجريت على نساء يتناولن علاجات للخصوبة إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الصويا ربما يساعد في الوقاية من تأثير ثنائي الفينول، وهو مادة كيميائية تستخدم في الكثير من المنتجات البلاستيكية وفي طلاء الجزء الداخلي لعلب الأغذية المحفوظة.
 
 
وقال الباحث الرئيسي في الدراسة "د.جورجي شافارو" من كلية الصحة العامة والتغذية في جامعة هارفارد في بوسطن إن "النتائج جاءت مطابقة في الواقع لما كنا نتوقع التوصل إليه."
 
 
وقال الباحثون في الدراسة التي نشرتها دورية (علم الغدد الصماء والأيض) إن لثنائي الفينول نفس مفعول هرمون الاستروجين وبالتالي  يعتقد أنه يعرقل الحمل وزرع البويضة المخصبة في الرحم في حالات التلقيح الصناعي.
 
 
وخلصت الاختبارات على القوارض إلى أن حبوب الصويا التي تتفاعل مع مستقبلات الأستروجين ربما تمنع أو تخفف من تأثير ثنائي الفينول.

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