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بدء محاكمة حبيب العادلي بتهم جديدة تتعلق بالفساد

7/2/2016
 
حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق

بدأت اليوم الأحد محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية المصري الأسبق بتهم جديدة تتعلق بالفساد المالي أثناء توليه المنصب في عهد حسني مبارك.
 
وقالت مصادر قضائية إن العادلي و12 آخرين من قيادات الداخلية وجهت لهم تهم الاستيلاء على أموال الوزارة وتسهيل الاستيلاء عليها والإضرار العمدي بها والتزوير واستعمال محررات رسمية مزورة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2011.وتجاوز حجم المخالفات المالية ملياري جنيه.
 
وأضافت المصادر أن القاضي حسن فريد رئيس إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قرر في جلسة اليوم الأحد منع جميع المتهمين وزوجاتهم وابنائهم من التصرف في أموالهم وكذلك منعهم من السفر قبل أن يرجئ المحاكمة لجلسة 28 فبراير الجاري.
 
وقال شهود إن العادلي حضر جلسة محاكمته اليوم وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبانثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهده اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

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