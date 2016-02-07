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القمة العالمية للحكومات تنطلق الاثنين بدبي

6/2/2016

القمة تنطلق الاثنين بكلمة للرئيس الأمريكي

تبدأ فعاليات القمة العالمية للحكومات -التجمع الأكبر عالميا والمتخصص في استشراف حكومات المستقبل – والتي تنطلق في الثامن من فبراير الجاري – بدبي بمشاركة أكثر من 125 دولة حول العالم و3000 مشارك و125 متحدثا وأكثر من 70 جلسة مختلفة، بكلمة للرئيس الأميركي باراك أوباما عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وتستضيف القمة أيضا رئيس جمهورية رواندا بول كاغامي الذي يعرض تجربته بإنقاذ مليون مواطن في بلاده من الفقر كما تستضيف جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي والأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خوسيه أنخيل غوريا ونائب الأمين العام للأمم المتحدة يان الياسون في جلسات رئيسية عبر منصة القمة لمناقشة أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في عمل الحكومات.

وسيفتتح جلسات القمة رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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