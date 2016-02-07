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الصين تحتفل بعام القرد بعروض ألعاب نارية بسيطة

7/2/2016
احتفالات الصين بالعالم الجديد "رويترز"

استهلت الصين  منتصف ليل اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي  "عام القرد"  الذي يعد أكبر أحداث العام بحضور عشرات الملايين من المحتفلين.

ورغم ذلك، كانت عروض الألعاب النارية ، كما كانت في الاعوام السابقة ،  محدودة في العديد من أماكن الاحتفالات بالعام الصيني الجديد؛ للحد من  تلوث الهواء ومنع الحرائق

وأصدرت السلطات في شنغهاي، كبرى المدن الصينية، حيث يبلغ تعداد سكانها  أكثر من 23 مليون نسمة، حظرا على الألعاب النارية والصواريخ في وسط  المدينة لأول مرة.

وفي سنوات سابقة تسببت  أسهم الدخان الناتج عن الألعاب النارية، التي يتم إشعالها لدفع الأرواح الشريرة كما يعتقدون في العام الجديد، في ارتفاع معدلات  التلوث بقدر كبير عن الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.

ويتطلع الآباء المستقبليون إلى عام القرد، الذي يتردد أنه يجلب معه أطفالا واثقين بأنفسهم وأذكياء ومبدعين حسب اعتقادهم .

 

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