السلطات المصرية تمنع أسرة البنا من تلقي عزائه

أحمد سيف الإسلام البنا – الأمين العام الأسبق لنقابة المحامين

أعلنت أسرة أحمد سيف الإسلام البنا الأمين العام الأسبق لنقابة المحامين والذي توفي صباح الجمعة الماضي ، أن السلطات المصرية منعتها من إقامة مراسم العزاء، والتي كان مقررا إقامتها بمسجد الإيمان بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وقالت الأسرة في بيان إن وزارتي الداخلية والأوقاف قامتا باتخاذ قرار إلغاء مراسم العزاء يوم أمس السبت.

وأوضحت أسرة البنا، وهو الإبن الوحيد لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين "حسن البنا" أن وزارة الأوقاف أعلنت أنها لن تستضيف العزاء في أي من المساجد التابعة للدولة، فاضطرت العائلة للبحث عن بديل مناسب، وتقرر إقامة العزاء بقاعة مناسبات مسجد الإيمان لكنها فوجئت باتصال هاتفي لإدارة مسجد الإيمان بعد إخطار من وزارة الداخلية بوجوب إغلاق قاعة المناسبات، ومنع إقامة العزاء.