البرلمان الجزائري يوافق على تحديد فترة الرئاسة بمدتين

جلسة استثنائية للبرلمان الجزائري للتصويت على تعديلات دستورية

وافق البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الاحد بالاجماع على على التعديلات الدستورية التي أحالها اليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن بين أهم تلك التعديلات قصر فترة الرئاسة على مدتين فقط

وكان البرلمان بغرفتيه قد عقد اليوم جلسة استثنائية للتصويت على تلك التعديلات ، وعرض رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال نصوص التعديلات الدستورية قبل ان يصوت عليها النواب .

وقال سلال إن من بين أهم المواد تشملها التعديلات الدستورية تحديد فترة رئاسة الجمهورية بفترتين رئاسيتين فقط مع عدم تعديل هذه المادة في أي تعديلات دستورية مقبلة .

وأضاف هلال أن التعديلات الدستورية تعمل من أجل تعميق الديموقراطية وحماية حقوق المواطنين وتكريس الفصل بين السلطات، واحترم الحقوق العامة والخاصة وحماية حقوق الإنسان وملاحقة الفاسدين.

وأشار سلال إلى أن التعديلات الدستورية تمنح مجلس الأمة الحق في تعديل القوانين، وتحديد طريقة تسوية الخلافات بين غرفتي البرلمان وتحدد طريقة إجابة الحكومة على أسئلة البرلمان الشفوية.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالسلطة القضائية قال سلال "من بين التعديلات الخاصة بالسلطة القضائية منح رئيس الجمهورية صفة حامي استقلالية السلطة القضائية ، ووجوب تعليل الاحكام القضائية من اجل تحقيق الشفافية "

ولفت الوزير الاول الجزائري إلى أن التعديلات وسعت من سلطة المجلس الدستوري، وجعلته مخولا بالنظر في الطعون الانتخابية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومنحته استقلالية مالية وادارية "

واعتبر سلال أن التعديلات الدستورية المحالة للبرلمان من قبل الرئيس الجزائري تمثل حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والمخاطر التي تهدد أمن الوطن، على حد قوله. ومن المقرر أن يصوت اليوم البرلمان الجزائري على تلك التعديلات.