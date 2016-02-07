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الأمن المصري يقتل 4 مشتبه بهم في مداهمة بالجيزة

7/2/2016
 
 عناصر من الشرطة المصرية "أرشيف"

 

قالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد إن الشرطة قتلت أربعة أشخاص تدعي أنهم "إرهابيون" وهو الوصف الذي تعتبره منظمات حقوقية تكئة لتنفيذ عمليات قتل خارج القانون .

و أضافت الشرطة في بيانها أن المشتبه بهم كانوا يختبئون في منزل في قرية بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
 
وأضافت أن الأربعة، وتتراوح أعمارهم بين 22 و29 عاما،  كانوا على صلة بتنظيم أجناد مصر، وشاركوا في تنفيذ "العديد من الأعمال الإرهابية" ومن بينها قتل جندي بالجيش واثنين من رجال الشرطة بالرصاص وشن هجمات بقنابل على أهداف خاصة بالشرطة على حد وصف بيان الشرطة.
 
جدير بالذكر أن منظمات حقوقية دولية دانت عمليات القتل التي تنفذها الداخلية ضد معارضين للنظام المصري، حيث أصبحت صفة الإرهاب تطلق على أغلب من يعارض النظام المصري.

 و كان تقرير "هيومان رايتس مونيتور" بعنوان "حالات القتل خارج إطار القانون والاختفاء القسري" عن شهر أغسطس/آب 2015، قد وثقت قيام قوات الجيش المصري بتصفية نحو79 مواطناً مدنياً، في مختلف محافظات الجمهورية.

 ونددت "مونيتور" بما وصل إليه المواطن المصري، حيث وجدت أن الأسباب المشتركة في حالات الوفاة سابقة الذكر هو الانتماء السياسي المعارض للسلطة المصرية أو الاشتباه في عدائه للسلطة الحالية سياسياً.

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