إناريتو أفضل مخرج حسب "نقابة المخرجين الأمريكيين"

فاز المخرج المكسيكي الشهير أليخاندرو جونزاليس إناريتو، بالجائزة الأكثر أهمية ضمن جوائز "نقابة المخرجين الأمريكيين" في دورتها الثامنة والستين، عن فيلمه "ذا ريفنانت".

أما جائزة النقابة لأفضل إنتاج، فحصل عليها الفيلم الكوميدي "ذا بيج شورت" والذي تدور أحداثه حول الازمة المالية العالمية. وتعتبر الجائزة تاريخيا أقوى الجوائز المبشرة بالحصول على الأوسكار. أما جائزة "ممثلي الشاشة" فتم منحها للفيلم الدرامي "سبوتلايت".

إلا أن "إيناريتو" تفوق على مخرجي فيلمي "سبوتلايت" توم مكارتي، و"ذا بيج شورت" آدم مكاي، بحصوله على جائزة النقابة لافضل مخرج، كما تفوق بهذه الجائزة على جورج ميلر، مخرج فيلم "ماد ماكس: وري رود آند رايدلي سكوت فور ذا مارتشان".

ويشار إلى أن جائزة "الإخراج المتميز للأفلام الروائية الطويلة" والتي تمنحها "نقابة المخرجين الامريكيين" توازي جائزة "أفضل فيلم" وتعتبر مبشرة بصورة كبيرة لحصول المخرج على جائزة الأوسكار من فئة "أفضل مخرج" والتي من المقرر منحها في 28 من فبراير/شباط الجاري.

ويذكر أن هذه المرة هي الثانية على التوالي التي يفوز فيها المخرج المكسيكي الشهير بالجائزة. وكان إيناريتو حصل على الجائزة نفسها في العام 2015 عن فيلم "بيردمان" الذي تأهل للحصول على جائزة أوسكار "أفضل فيلم".

يذكر أيضا أن "نقابة المخرجين الامريكيين" هي مجموعة تجارية غير هادفة للربح، تمثل أكثر من 16 ألف مخرج سينمائي وتلفزيوني في الولايات المتحدة.