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إذاعة أردنية تحطم الرقم القياسي لأطول برنامج حواري مباشر

7/2/2016

حطم برنامج إذاعي أردني الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينس للأرقام القياسية، كأطول برنامج إذاعي يُبث على الهواء مباشرة، باستمراره أكثر من 61 ساعة متصلة.
 
 
أتم الإذاعيان: الأردني "أمجد حجازين" واللبنانية "جيسي أبو فيصل "ماراثون البث الاذاعي في راديو (صوت الغد) مساء الخميس "4 من فبراير/شباط".
 
 
وفي يوم الأربعاء "3 من فبراير/شباط" أي في نحو منتصف فترة البث المباشر لكسر الرقم القياسي العالمي المُسجل أوضح حجازين فكرة كسر الرقم وكيف جاءت.
 
 
وأجرى الإذاعيان مقابلات مع مئات الضيوف على مدى بث البرنامج المباشر الذي استمر ثلاثة أيام وبدأ في الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء "2 من فبراير/شباط" وانتهى في التاسعة من مساء يوم الخميس.

 
 وعندما أنهيا البث أهدت جيسي أبو فيصل الإنجاز للأردن.
 
وحضر البث "أحمد جبر" مُحكم موسوعة غينس للارقام القياسية الذي سلَم الاذاعيين في النهاية شهادة تثبت تحطيمهما الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم إذاعيين روس.

وللمملكة الأردنية عدة أرقام قياسية مسجلة باسمها في موسوعة غينس منها أكبر قرص فلافل في العام 2012 وأطول زلاجة مائية طولها 611 مترا في 2015.

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