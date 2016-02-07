أسرة الأسد تتقلص إلى 3 أفراد بعد وفاة والدة بشار

بشار الأسد مع والدته (أرشيف)

توفيت أمس السبت أنيسة مخلوف والدة رئيس النظام السوري بشار الاسد وأرملة الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد عن عمر يناهز 86 عاما.

ونعت الرئاسة السورية أنيسة مخلوف، قائلة إنها توفيت في دمشق اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 86 عاماً.

وأفادت الوكلة العربية السورية للأنباء "سانا" أن أنيسة مخلوف توفيت يوم السبت وأنها من مواليد اللاذقية عام 1930، وانها تزوجت حافظ الأسد عام 1957، حينما كان برتبة ملازم أول، ورافقته متدرجاً بالرتب العسكرية حتى أصبح وزيرًا للدفاع عام 1966، لتكمل مع الرئيس الراحل مسيرته، وهي أم لخمسة أبناء منهم اثنان قد ماتوا وهم باسل ومجد والثلاثة الآخرين هم: بشرى و وبشار و ماهر.

وقالت الوكالة إن المتوفاة ظلت ملازمة لزوجها حافظ الاسد في كل ما شهدته البلاد من أحداث وتطورات عبر تلك السنوات، وإنها رافقته في زيارات كثيرة للعمل خارج سورية"، وإنها مهتمة بقضايا المرأة وشؤون الأسرة إضافة إلى المسنين والأيتام.

وكان الاتحاد الأوربي قد أضاف في عام 2012 أنيسة مخلوف إلى قائمة الشخصيات المفروض عليها عقوبات بعد الثورة السورية.

وبوفاة والدة بشار لم يتبق من أسرة حافظ الأسد سوى بشار الذي يحكم سوريا بعد والده منذ عام 2000، وماهر الأسد قائد الفرقة الرابعة بجيش النظام، والمتهم بارتكاب مذابح عديدة ضد المعارضين منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وبشرى الأسد شقيقته.