أردوغان يستقبل المقلعين عن التدخين ويقيم لهم حفلا خاصا

اردوغان يستقبل المقلعين عن التدخين -ارشيف

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل خاص بالكلية الرئاسية بأنقرة أكثر من 250 شخصاً من جميع أنحاء تركيا أقلعوا مؤخرا عن التدخين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين في التاسع من فبراير الجاري.

وسيشارك في هذا الاستقبال الخاص 20 شخصا صادفهم الرئيس التركي أثناء جولاته السابقة في أنحاء البلاد، وقدموا له وعدا بترك تدخين السجائر بشكل نهائي.

ويُعرف عن الرئيس التركي الحاصل على "الجائزة العالمية الخاصة للقضاء على التدخين"، من منظمة الصحة العالمية، عام 2010 بمعاداته للتدخين وحرصه على إقناع المدخنين لتركه، حيث رصدته كاميرات في عدة مناسبات يتكلم مع العامة عند رؤيته لأحد وبيده سيجارة، محاولاً إقناعه ترك التدخين.

ويحرص أردوغان على أخذ وعد من المواطنين المدخنين بترك التدخين وأخذ علبة السجائر منهم وعليها اسم المدخن وتاريخ لقائه بأردوغان. وستعرض مجموعة علب السجائر هذه في زاوية خاصة في حفل الاستقبال. ولم يقتصر إصرار أردوغان ترك التدخين على المواطنين فحسب، بل يشمل ذلك الوزراء والمسؤولين والمستشارين وكل من على تواصل وثيق معه.