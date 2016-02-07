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أربع دول تسعى لإرساء اتفاق بين حكومة افغانستان وطالبان

6/2/2016

الدول هي الولايات المتحدة والصين وباكستان وأفغانستان

اتفق مسؤولون من الدول الأربع الساعية لإنهاء الحرب المستمرة في أفغانستان منذ 15 عاما اليوم السبت على مواصلة الجهود لإجراء محادثات مباشرة بين طالبان والحكومة في كابول بحلول نهاية الشهر.

وتحاول أفغانستان وباكستان والولايات المتحدة والصين منذ أسابيع وضع الأساس لمحادثات مع طالبان التي حققت مكاسب منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان عام 2014.

وعبرت فصائل تتنافس على زعامة الحركة الإسلامية عن وجهات نظر مختلفة بشأن الانضمام للعملية السياسية لكن المسؤولين عبروا عن تفاؤلهم بأن بعض الجماعات على الأقل ستكون مستعدة للمشاركة في نهاية الأمر.

 وفي بيان في أعقاب اجتماع في إسلام آباد قال المسؤولون إن الدول  اتفقت على مواصلة الجهود المشتركة لتحديد موعد لإجراء محادثات سلام مباشرة بين ممثلي الحكومة الأفغانية وطالبان يتوقع أن تجرى بحلول نهاية فبراير 2016.

 وقال مسؤولون كبار من حركة طالبان الأفغانية إنهم قرروا عدم المشاركة في المحادثات الرباعية اليوم في إسلام آباد استنادا إلى اعتراضات على وجود الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية الحالية بحسب رويترز.

 وقال عضو كبير بالحركة متحالف مع الملا أختر محمد منصور زعيم أكبر فصيل في طالبان "نؤمن بالحوار ونشعر أنه يمكن حل كل القضايا  من خلال المفاوضات لكن ليس لدينا أي ثقة في الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية التي هي أشبه بدمية" على حد تعبيره.

 

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