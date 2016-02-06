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55 فلسطينية بينهن قاصرات وجريحات في سجون الاحتلال

6/2/2016

تزايد وتيرة اعتقال الاحتلال للفلسطينيات (أرشيف)

أعربت السلطات الفلسطينية عن قلقها من تزايد وتيرة الاعتقالات بحق النساء الفلسطينيات على أيد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية بأن إسرائيل تعتقل في سجونها حاليا 55 فلسطينية بينهن قاصرات وجريحات.

وذكر التقرير أن أصغر الأسيرات هي الطفلة كريمان سويدان(14 عاما) وأقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ العام 2002 .

وبحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي اعتقل منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي نحو مئة امرأة فلسطينية من كل الفئات العمرية بينهن فتيات وقاصرات وأمهات وكبيرات في السن.   

وأعرب تقرير الهيئة عن القلق الشديد جراء "الاستهداف الخطير للنساء  الفلسطينيات، وارتفاع أعداد المعتقلات بشكل ملفت وغير مسبوق خلال الشهور  الماضية مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة".

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