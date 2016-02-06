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وفاة رائد الفضاء ميتشيل سادس رجل يمشي على القمر

6/2/2016
 
إدجار ميتشيل

 قالت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا إن إدجار ميتشيل، سادس رجل يمشي على سطح القمر كجزء من أول بعثة  لناسا بعد فشل سفينة الفضاء "أبولو 13" في الوصول إلى سطح القمر، توفى  عن  85 عاما.

توفى ميتشل في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم الخميس، قبل يوم واحد  من الذكرى الـ45 لمهمة "أبولو 14" إلى القمر والتي سجلت رقما قياسيا  لأطول مدة بقاء على سطح القمر.

وكان ميتشل وزميله في الطاقم آلان شيبرد ثالث فريق من رواد الفضاء يهبط  على سطح القمر، حيث وصلا في 5 فبراير 1971، في موقع كان مقررا أصلا  لبعثة "أبولو 13" التي فشلت بعد سلسلة من الأعطال التقنية.

وحقق طاقم "أبولو 14" رقما قياسيا لأطول مسافة يتم اجتيازها على سطح  القمر، وأكبر حمولة يتم جلبها من القمر وهي حوالي 43 كيلوجراما من  الصخور، بالإضافة إلى أطول مدة بقاء على سطح القمر حيث ظلا هناك 33 ساعة  وقاما خلالها بمهمتي سير في الفضاء.

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