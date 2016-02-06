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مصر تعيد جثة الطالب الإيطالي القتيل

6/2/2016
 
جوليو ريجيني

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت نقلا عن مسؤولين مصريين بمطار القاهرة إن جثة طالب إيطالي عثر عليه مقتولا على طريق سريع خارج القاهرة أعيدت إلى روما.
 
 
وعثر على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مقتولا يوم الأربعاء بعد اختفائه منذ يوم 25 يناير.

وقال حقوقيون إن جثة الطالب الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما كانت نصف عارية على الطريق وعليها آثار حروق نتيجة إطفاء سجائر وعلامات تعذيب أخرى.

وكان ريجيني الذي اختفى في الذكرى الخامسة للثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك طالب دراسات عليا في طريقه للحصول على درجة الدكتوراه من جامعة كمبردج. وعثر على جثته على أول الطريق السريع الرئيسي بين القاهرة والإسكندرية.

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