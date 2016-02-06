محكمة إسرائيلية تجمد اعتقال الصحفي الفلسطيني "القيق"

قضت محكمة إسرائيلية بأن تعلق السلطات اعتقال صحفي فلسطيني مضرب عن الطعام منذ أكثر من 70 يوما.وكان الصحفي محمد القيق قد بدأ إضرابا عن الطعام منذ 25 نوفمبر بعد أربعة أيام من احتجازه دون محاكمة أو اتهام بموجب قانون إسرائيلي يسمح بسجن مشتبه بهم لفترات قابلة للتجديد لمدد تصل إلى ستة أشهر.

وتقول تقارير وسائل إعلام إن أمر المحكمة صدر بسبب الحالة الصحية السيئة للقيق التي وصفتها عائلته ومحاميه بأنها "سيئة للغاية".

وقال محاميه جواد بولس أمس الجمعة "إنه ليس نقضا.. إنه استدعاء من المحكمة بعد الحصول على تقارير يومية من مستشفى.. أحدث تقرير اليوم قال للمحكمة إن حالة محمد القيق الصحية تدهورت إلى مرحلة خطيرة جدا وحساسة ويواجه في الواقع احتمال الموت المفاجئ في كل دقيقة وكل لحظة."

والقيق مراسل تلفزيوني لقناة المجد السعودية لكن تقارير وسائل إعلام فلسطينية تربط بينه وبين حركة المقاومة الاسلامية حماس و هو محتجز حاليا في مستشفى اسرائيلي.

وأثار استخدام إسرائيل لسياسة الاعتقال دون توجيه اتهام رسمي انتقادات دولية. وتقول تقارير نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل تحتجز نحو 600 فلسطيني بموجب هذا القانون.