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قتلى ومصابون جراء زلزال ضرب جنوبي تايوان

6/2/2016

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم في انهيار بناية مكونة من 16 طبقة في مدينة تاينان في جنوب غرب تايوان إثر زلزال هز جنوب تايوان صباح السبت.

وبلغت قوة الزلزال 6.4 درجات. وبين القتلى رضيع في شهره العاشر، بحسب ما أفاد لين كوان-شينغ المتحدث باسم جهاز الإطفاء.

وانهارت أربع بنايات، لكن عمليات البحث تتركز بالخصوص على البناية ذات الـ 16 طابقا.

ومازالت فرق الإنقاذ تنتشل ناجين محاولة دخول الشقق من النوافذ.

وأضاف المتحدث أن العمليات متواصلة "من شقة إلى أخرى".

وتمت نجدة أكثر من مئة من سكان البناية. وقال مسؤولون إن 29 نقلوا إلى المستشفى. غير أنه يتعذر حاليا تحديد عدد الاشخاص الذين لا يزالون عالقين في البناية المنهارة.

يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر ضرب الجزيرة في أيلول/سبتمبر 1999 وقتل نحو 2400 شخص، كما أدى زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر وسط تايوان في حزيران/يونيو 2013 إلى مقتل أربعة أشخاص وانزلاقات أرضية واسعة النطاق.

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