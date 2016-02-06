فيلم عراقي يتناول محنة أيزيدية لدى تنظيم الدولة

يُصور فيلم روائي عراقي جديد قصة امرأة أيزيدية شابة خطفها مقاتلو تنظيم الدولة المعروف إعلاميا باسم داعش.

وتعاني المرأة واسمها جوان – وهو اسم الفيلم أيضا – من اعتداءات على أيدي من أسروها بعد خطفها من بلدتها في شمال العراق في أعقاب سقوطها في أيدي التنظيم.

وقال مخرج الفيلم ومنتجه "علي الجابري" إنه يأمل في تسليط الضوء على معاناة الأقليات العرقية في العراق. وأوضح منذر سلمان مساعد المخرج أن فيلم (جوان) مبني على قصص حقيقية تعرضت لها كثيرات من اليزيديات وقد تكون متابعته صعبة على بعض المشاهدين.

وقد صُوِر الفيلم، ومدته 30 دقيقة، في مدينة البصرة جنوب العراق على مدى عشرة أيام في صيف 2015. واختير مكان تصوير الفيلم في البصرة بتلال ومناظر طبيعية تشبه المناطق التي يسيطر عليها "تنظيم الدولة" في المناطق الشمالية والغربية من العراق.

ومول المخرج "الجابري" الفيلم ذاتيا بميزانية بسيطة قُدرت بنحو 30 ألف دولار وعمل الممثلون معه مجانا. ولعب الممثل حسن حنتوش دور قائد عسكري بتنظيم الدولة في الفيلم. وقام بعمليات بحث مكثفة بشأن الطريقة التي يتعين عليه أن يرتدي بها الملابس أو يتصرف بها في الفيلم.

يشار إلى أن معظم الأيزيديين -الذين كان عددهم يقدر بمئات الألوف في العراق قبل تعرضهم لهجمات تنظيم الدولة- يتحدثون اللغة الكردية.

ويقول نشطاء إن التنظيم أسر نحو خمسة آلاف أيزيدي وأيزيدية في صيف 2014 وأن نحو ألفين منهم نجحوا في الهرب من قبضتهم.