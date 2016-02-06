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فيديو: بيع سيارة فيراري بـ 36 مليون دولار

6/2/2016

بيعت سيارة فيراري (335 سبورت سكاليتي) أنتجت في العام 1957 في مزاد أقيم في باريس أمس (الجمعة) بـ 32 مليون يورو (35.6 مليون دولار).

ويكسر هذا السعر الرقم القياسي الذي حققته سيارة فيراري أخرى، وهي من طراز 250 GTO، بيعت في العام 2014 بـ 28.5 مليون يورو.

لكن إذا أخذ سعر الصرف الحالي بالاعتبار فيرى خبراء أن السيارة التي بيعت (الجمعة )هي ثانية أكثر السيارات سعرا، إذ بلغ سعر السيارة التي بيعت في العام 2014 حوالي 38 مليون دولار "وفقا لسعر الصرف الحالي".

وقاد السيارة نخبة من ألمع متسابقي السيارات آنذاك، وفازت السيارة حمراء اللون بسباق كوبا للجائزة الكبرى عام 1958، كما كسرت الرقم القياسي للسرعة في سباق الساعات 24 بلو مان في فرنسا.

وفازت شركة فيراري ببطولة منتجي السيارات عام 1957، ووُصف مشتري السيارة بأنه "مشتر دولي".

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