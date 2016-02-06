فيديو: اندلاع حريق في فندق بأربيل العراقية

قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح الجمعة، بعد نشوب حريق داخل فندق في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق، حسبما أعلن مسؤولون.

وقال مدير دائرة الصحة في الإقليم "سامان برزنجي" إن الضحايا هم 14 شخصا من الفلبين وثلاثة عراقيين وفلسطيني وآخر لم تعرف جنسيته.

ونقل عشرات آخرون أصيبوا بجروح جراء الحريق إلى المستشفى بحسب المتحدث باسم دائرة الصحة فاخر حرقي.

واندلع الحريق في فندق كابيتول، أربع نجوم، حيث تتراوح أسعار الغرف لليلة واحدة بين 89 و215 يورو.

من جهته، قال محافظ أربيل "نوزاد هادي" إن المعلومات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق يعود إلى مشكلة كهربائية في غرفة الساونا داخل الفندق.

ورغم تواجد إقليم كردستان في شمال العراق، إلا أنه كان إلى حد ما بمنأى عن العنف الذي يعصف بأجزاء أخرى من البلاد، كما يعتبر الإقليم مقصدا للسياح من العراق ودول المنطقة.