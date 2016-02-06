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طوكيو وسول: كوريا الشمالية ستطلق صاروخا بين 7 و14 فبراير

6/2/2016
 

قالت حكومتا اليابان وكوريا الجنوبية اليوم السبت إن كوريا الشمالية ستبدأ غدا إطارا زمنيا لإطلاق صاروخ تقول إنه سيحمل قمرا صناعيا لمراقبة الأرض.


كانت كوريا الشمالية قد قالت للمنظمة البحرية الدولية في وقت سابق إنها ستطلق الصاروخ في يوم ما بين 8 و25 فبراير. وقوبل الإعلان بمعارضة دولية من حكومات تنظر إلى الأمر على أنه اختبار لصاروخ بعيد المدى.
 

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إن الشمال يقول الآن إن عملية الإطلاق ستتم بين يوم غد الأحد والأحد الذي يليه والموافق 14 فبراير.
 
ولم ترد المنظمة فورا على استفسار من رويترز للتأكد. وقال الاتحاد الدولي للاتصالات وهو وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة إنه ليس على دراية بتعديل الإطار الزمني للإطلاق.

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