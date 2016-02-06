البث الحي
منوعات

شخص يفجر نفسه يقتل ويصيب 44 بمدينة باكستانية

6/2/2016

قالت الشرطة ومسؤولون بمستشفى بمدينة كويتا الباكستانية إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون حين فجر اشخص نفسه قرب موكب عسكري في مدينة كويتا غرب باكستان السبت في أحدث هجوم بالإقليم الذي يجري التخطيط به لإنشاء ممر اقتصادي صيني باكستاني بتكلفة 46 مليار دولار.

 وقال امتياز شاة المسؤول البارز بالشرطة "الانتحاري كان يستقل دراجة وفجر نفسه بالقرب من سيارة تتبع قوات حرس الحدود" في إشارة لقطاع من قوات باكستانية شبه عسكرية استهدف في الهجوم.

 وقال خان وصي المتحدث باسم قوات حرس الحدود إن ثلاثة على الأقل من أفرادها قتلوا وأصيب 15 في الهجوم الذي وقع في وسط المدينة.

 وقال أجاب خان الطبيب بالمستشفى المدني في المدينة وهو المستشفى الذي نقل إليه المصابون إن بين القتلى فتاة في الثانية عشرة.

 وأعلن محمد الخراساني المتحدث باسم حركة طالبان باكستان متحدثا لرويترز مسؤولية الحركة عن الهجوم على الموكب في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)