شخص يفجر نفسه يقتل ويصيب 44 بمدينة باكستانية

قالت الشرطة ومسؤولون بمستشفى بمدينة كويتا الباكستانية إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 35 آخرون حين فجر اشخص نفسه قرب موكب عسكري في مدينة كويتا غرب باكستان السبت في أحدث هجوم بالإقليم الذي يجري التخطيط به لإنشاء ممر اقتصادي صيني باكستاني بتكلفة 46 مليار دولار.



وقال امتياز شاة المسؤول البارز بالشرطة "الانتحاري كان يستقل دراجة وفجر نفسه بالقرب من سيارة تتبع قوات حرس الحدود" في إشارة لقطاع من قوات باكستانية شبه عسكرية استهدف في الهجوم.



وقال خان وصي المتحدث باسم قوات حرس الحدود إن ثلاثة على الأقل من أفرادها قتلوا وأصيب 15 في الهجوم الذي وقع في وسط المدينة.



وقال أجاب خان الطبيب بالمستشفى المدني في المدينة وهو المستشفى الذي نقل إليه المصابون إن بين القتلى فتاة في الثانية عشرة.



وأعلن محمد الخراساني المتحدث باسم حركة طالبان باكستان متحدثا لرويترز مسؤولية الحركة عن الهجوم على الموكب في كويتا عاصمة إقليم بلوخستان.