شاهد : سيارة غوغل بلا سائق ولا دوّاسة وقود

بدأت شركة غوغل تعريض سيارتها ذاتية القيادة و التي تنطلق بلا سائق و لا دواسة وقود لأجواء مناخية مختلفة خاصة المطر ، حيث بدأت الشركة الأمريكية بالنزول إلى المُدن الأمريكية الممطرة لتجربة هذه التقنية.

جدير بالذكر أن السيارة نجحت و حققت نتائج مُبهرة في المناطق المُشمسة مثل ولاية تكساس الأمريكية، لكن هذا ليس كافيًا أبدًا كي تبدأ غوغل في الإنتاج التجاري لسياراتها ذاتية القيادة، لهذا ضروري اختبارها على الأراضي الممطرة وقياس أدائها بحسب خبراء تقنيون.



وليست الأراضي الممطرة فقط هي ما يواجه غوغل، بل هناك أيضًا عدّة عوامل أخرى يجب على غوغل قياسها غير السيارات الأخرى داخل الطريق، مثل أماكن البناء داخل الطريق، وسيارات الإسعاف والأشجار وراكبي الدراجات الهوائية، بحسب الخبراء .