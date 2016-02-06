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شاهد: سامسونج تبدأ تسجيل الحجز لـ"جالاكسي تاب برو إس"

6/2/2016

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات بدء تسجيل الحجز لحاسبها اللوحي الجديد  "جالاكسي تاب برو  إس"  الذي  يعمل بواسطة نظام تشغيل ويندوز 10  .

وذكرت الشركة الكورية أن التسجيل متاح خلال الفترة من 5 إلى  15 من فبراير/شباط في 50 متجرا بمختلف أنحاء كوريا الجنوبية.

ويتميز جهاز  "جالاكسي تاب برو  إس"  الجديد بلوحة مفاتيح قابلة  للانفصال، وسهولة في الحمل والتنقل، كما يدعم ميزات تسهل على المستخدم  القيام بأعمال في الدراسة أو في العمل.

ورغم وزنه الخفيف، فإن الجهاز الجديد يضم شاشة كبيرة بحجم 12 بوصة ويتميز بشحن سريع كامل للبطارية خلال 150 دقيقة فقط، والحفاظ على شحن  البطارية لمدة 630 دقيقة.

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