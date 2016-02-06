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شاهد :تشييع جثامين ثلاثة فلسطينيين قتلهم جنود إسرائيليون

6/2/2016

أقيمت جنازة في الضفة الغربية أمس الجمعة لتشييع جثامين ثلاثة فلسطينيين قالت الشرطة إنهم كانوا قد أصابوا ثلاثة إسرائيليين بجروح بينهم شرطيتان في الشرطة العسكرية عند مدخل مدينة القدس القديمة يوم الأربعاء .
 
وقال المتحدث باسم الشرطة إن الفلسطينيين شنوا الهجوم عند باب العامود بعد إيقافهم للتحقق من بطاقات الهوية.وأضاف المتحدث أن المهاجمين الثلاثة كانوا يحملون أسلحة مُخبأة وفتح أحدهم على الأقل النار من بندقية آلية مما أدى إلى إصابة
شرطية بجروح خطيرة قبل "تحييد (المهاجمين) الثلاثة".
 
وخلال موكب الجنازة التي شارك فيها المئات رفع المشاركون لافتات ولوحوا بأعلام ورددوا الهتافات.
 
وقتل 27 إسرائيليا وأمريكي واحد في هجمات بالسكاكين والرصاص والدهس بالسيارات شنها فلسطينيون منذ اندلاع الانتفاضة الثالثة  في أكتوبر. وقتلت إسرائيل 156 فلسطينيا تقول إن 101 منهم مهاجمون. وقتل معظم الفلسطينيين الباقين في احتجاجات شابها العنف.

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