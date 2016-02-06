شاهد: بنفيكا ينتزع صدارة الدوري البرتغالي بخماسية نظيفة

سجل المهاجم اليوناني "كوستاس ميتروغلو" ثلاثية (هاتريك) قاد بها بنفيكا إلى فوز ساحق على مضيفه بيلينينسيش بخمسة أهداف نظيفة أمس في افتتاح منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وانتزع بنفيكا صدارة الدوري من سبورتنغ لشبونة بعد أن رفع رصيده إلى 52 نقطة مقابل 51 نقطة لسبورتينج الذي يستضيف ريوافي مساء الاثنين ضمن منافسات المرحلة نفسها بينما تجمد رصيد بيلينينسيش عند 25 نقطة في المركز العاشر.

وافتتح ميتروغلو التسجيل لبنفيكا بهدفه الأول قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ، عزز جوناس جونالفيز أوليفيرا تقدم بنفيكا بالهدف الثاني في الدقيقة 53 ثم أضاف ميتروغلو هدفيه الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و76 قبل أن يختتم جوناس التسجيل بالهدف الثاني له والخامس للفريق في الدقيقة 87 .