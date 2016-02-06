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شاهد .. انفجار قنبلة في طائرة ركاب صومالية

6/2/2016

قال وزير النقل والطيران الصومالي علي أحمد جامع إن انفجار قنبلة كان السبب في الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب بمقديشو يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم السبت "تأكدنا أن قنبلة انفجرت في طائرة رحلة شركة دالو مؤكدا أن المستهدف كان قتل كل من كانوا على متن الرحلة" .

وكان مسؤولون صوماليون أعلنوا يوم الأربعاء الماضي أن رجلا قتل في انفجار على طائرة من طراز إيرباص إيه321 الأمر الذي تسبب في حدوث ثقب في جسم الطائرة مما أدى إلى عودتها للمطار في العاصمة مقديشو والهبوط اضطراريا.

وقالت السلطات المحلية في منطقة "بلعد" التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا شمالي مقديشو إنه عُثر على جثة رجل يعتقد أنه سقط من الطائرة.

 

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