روسيا: استئناف رحلاتنا إلى مصر مرهون بتعزيز الأمن

وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف

قال وزير النقل الروسي "مكسيم سوكولوف" إن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر مرهون بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات المصرية.

وأضاف "سوكولوف" في تصريحات للصحفيين أن الأمر يعتمد على الجانب المصري، وموعد توافر الظروف اللازمة التي من شأنها أن تلبي متطلبات السلامة.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن سوكولوف قوله: "سنتحقق من ذلك، ونؤكد أن بعدها سوف تستأنف الرحلات على الفور".

وأشار وزير النقل الروسي إلى أنه يوجد اتصالات مع الجانب المصري، والمبادرة في هذه المسألة يجب أن تأتي من القاهرة.

وأوقفت روسيا رحلات الطيران إلى مصر عقب سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن وفاة كل الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 224 شخصا.