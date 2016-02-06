أعلنت شركة والت ديزني أن فيلم "ستار وورز: ذي فورس أويكنز" أحدث أجزاء سلسلة أفلام "حرب النجوم" يتجه لتجاوز حاجز الملياري دولار في إيراداته بجميع أنحاء العالم، ليصبح بذلك ثالث فيلم في التاريخ ينجح في تحقيق هذا الرقم.

وقالت ديزني إن الفيلم وهو السابع في سلسلة حرب النجوم من المقرر أن يحطم لحاجز اليوم السبت ليصبح الثالث من حيث أعلى الإيرادات على مستوى العالم بعد فيلمي " أفاتار" عام 2009 و"تايتانيك" عام1997.

وما يزال فيلم الخيال العلمي "أفاتار" أعلى الأفلام من حيث الإيرادات بإجمالي إيرادات2.8 مليار دولار، في حين احتل الفيلم الرومانسي الكارثي "تيتانيك" المركز الثاني بإجمالي إيرادات يقارب2.2 مليار دولار.

كان كولن تريفورو مخرج الجزء التاسع من سلسلة أفلام "حرب النجوم" المقرر إصداره عام 2019، عن خطته لتصوير بعض مشاهد الفيلم في الفضاء.

وقال تريفورو الذي وقع مؤخرا عقد إخراج الجزء المقبل من سلسلة أفلام "حرب النجوم" إنه تقدم بطلب إرسال كاميرا إلى المحطة الفضائية الدولية، وتساءل عما إذا كان بإمكانه استخدام تقنية آيماكس (IMAX) في الفضاء لتصوير فيلم حرب النجوم المقبل. ولكنه أكد انه لم يتلق إجابة عن تساؤله إلى الآن.