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اندرلخت يسقط في فخ التعادل مع ميتشيلن بالدوري البلجيكي

6/2/2016

فشل فريق أندرلخت في الحفاظ على انتصاره ضد مضيفه ميتشيلن، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري البلجيكي.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق "ريتس" في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يسجل أتشيمبونج ثنائية لاندرلخت في الدقيقتين 18 و70.

ولم ينجح أندرلخت في الحفاظ على تقدمه بأخر ثلث ساعة ليتعادل ميتشيلين في الدقيقة 73 عن طريق لاعبه فيردير.

بهذه النتيجة يحتل اندرلخت المركز الثالث بجدول الدوري بـ48 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن جينت المتصدر، بينما يقبع ميتشيلين في المركز الحادي عشر بـ27 نقطة.

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