الصحف الإيطالية تشن هجوما على السيسي بعد مقتل الشاب الإيطالي

الطالب القتيل جوليو ريجيني

شنت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم هجوما شديدا على النظام المصري متهمة إياه بالتورط في مقتل الطالب الإيطالي جيوليو ريجينى الذي لقي حتفه جراء التعذيب قبل أيام في مصر .

جريدة الجمهورية الإيطالية قالت إن رائحة جريمة سياسية تفوح من القضية مشيرة إلى أن الباحث القتيل اختفى يوم 25 من يناير الماضي في تمام الثامنة مساء بينما كان يتحرك من محطة مترو البحوث إلى ميدان باب اللوق.

وأكدت الصحيفة أنه بينما تقول السلطات المصرية أنها لم تعتقله ولم تحتجزه يؤكد أصدقاؤه وعائلته أنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه وظل مكان تواجده غير معلوم حتى العثور على جثته.

أما صحيفة الماسيجرو فأكدت أن الباحث تم تعذيبه من أجل الاعتراف على أسماء العناصر المعادية للنظام المصري بحسب وصفها.

وأشارت الماسيجرو أن الباحث كان مُراقبا من قبل الشرطة أو بعض المنظمات شبه العسكرية لكونه يقوم بإعداد بحث عن استقلالية النقابات العمالية في مصر تحت حكم السيسي.

وأضافت أن الباحث ربما أتم مقابلات مع بعض الشخصيات التي لا تروق للنظام المصري.

وكالة نينا نيوز – وكالة أنباء الشرق الأدنى – قالت إنه تلقت طلبا من الباحث بنشر مقال عن النقابات العمالية في مصر وشمال أفريقيا.

أما جريدة إل مانيفستو – جريدة الحزب الشيوعي الإيطالي – فقالت أنه من المنتظر أن تكشف الجثة عن معلومات جديدة ، والموت الرهيب الذي تعرض له الباحث في مصر.

وطالبت الحكومة الإيطالية بتحمل مسؤولياتها وعدم تصديق رواية الديكتاتور السيسي بحسب وصفها.

وأشارت إلى أن طريقة موته تدفع للتفكير أو الشك بتورط الشرطة بالحادث.

وقالت صحيفة إل سولى 24 إن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإيطاليا فى خطر، بعد مقتل ريجينى فى القاهرة، خاصة بعد أن علقت وزيرة التنمية الإيطالية فدريكا جويدى اجتماعها فى مصر بسبب هذا الحادث.