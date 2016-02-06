السيسي يستنكر تجمهر "أولتراس أهلاوي" من دون سيطرة

قال الرئيس المصري"عبد الفتاح السيسي" إنه يصعب الوصول إلى حقائق الأحداث عند وقوعها في تجمهر ضخم.

وألمح "السيسي" إلى واقعة تجمهر مشجعي النادي الأهلي المصري "أولتراس أهلاوي" الاثنين الماضي بملعب النادي الأهلي بحي الزمالك في القاهرة بمناسبة الذكرى الرابعة لمذبحة بورسعيد التي وقعت في العام 2012.

ورفعت الجماهير رسومات ساخرة ممن يعتبرونهم المسؤولين مباشرة عن حدوث المذبحة، وعلى رأسهم رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع المصري السابق، المشير "محمد حسين طنطاوي" الذي كان يتولى إدارة شؤون مصر حينها بعد ثورة 25 من يناير/ كانون الثاني 2011.

وقال السيسي: "أي تجمهر "غير مسيطر عليه" و"غير واع" يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسيمة للمشاركين فيه، ولا يمكن حينها التوصل إلى حقيقة ما حدث".

وأشار السيسي إلى أنه وجه الدعوة لتشكيل مجموعة من 10 ممثلين عن روابط "أولتراس" للاطلاع على سير تحقيقات النيابة العامة والقضاء في وقائع أحداث بورسعيد في فبراير/شباط 2012

جاءت تصريحات السيسي أثناء افتتاحه اليوم (السبت) مشروعات في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ووقعت في الأول من فبراير / شباط 2012، ما عُرفت بمذبحة "بورسعيد" أو "مباراة الموت" داخل استاد بورسعيد "شمال القاهرة" عقب مباراة كرة قدم بين فريقي المصري، والأهلي، وراح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، ومئات المصابين، بعدما أغلقت قوات الأمن المصرية بوابات الاستاد على المشجعين، وتركتهم للموت نتيجة للتزاحم والتراشق والاشتباكات مع مشجعي الفريق المصري.

وتعد المذبحة أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية، وقد وصفها كثيرون بـ"المذبحة" أو "المجزرة".

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا اعتذر فيه عن تصرفات جماهيره الاثنين الماضي، التي هاجمت مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، على حد وصف البيان.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت في 9 من يونيو/ حزيران الماضي، بإعدام 11 متهماً في جلسة إعادة قضية أحداث "مذبحة استاد بورسعيد"، إضافة إلى الحكم ببراءة 21 متهمًا، والسجن 15 عامًا لـ10 متهمين،و5 سنوات لـ14 متهمًا والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لـ3 متهمين.