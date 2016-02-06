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السيسي: أنا صاحب قرار رفع أسعار الإسكان المتوسط

6/2/2016

افتتح الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" اليوم (السبت) مشروعات جديدة بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وقال "السيسي" خلال افتتاح المشروعات إنه طلب من وزير الإسكان "مصطفى مدبولي" رفع أسعار وحدات الإسكان المتوسط على الرغم من رفض الوزير خوفا من هجوم الإعلام عليه.

وتابع السيسي: الوزير قال لي إنه يخشى من هجوم الإعلام لكني طلبت منه رفع السعر وسوف أدافع عنه.

وأضاف السيسي ضاحكا: "أنا مش قصدي يعني إنه محتاج حد يدافع عنه". ما أثار ضحك الحاضرين في القاعة.

وأعلن السيسي تخصيص مليار جنيه لمشروعات الإسكان، مشيرا إلى الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي في 2300 قرية من إجمالي 4700 قرية خلال عامين ونصف العام.

وكانت الحكومة المصرية دشنت مشروعا لبناء وحدات إسكان متوسط في عدة محافظات بأسعار تصل إلى 3 آلاف جنيه للمتر في "الوحدة السكنية".

ويقول اقتصاديون إن رفع الحكومة لأسعار الإسكان ساهم في زيادة معدلات التضخم بالبلاد ورفع مختلف شرائح الإسكان من القطاعين الحكومي والخاص.

المصدر : الجزيرة مباشر
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