السعودية تتيح المكالمات الصوتية عبر الـ "واتس آب"

واتس أب

أكد العديد من مستخدمي التواصل الاجتماعي في السعودية تمكنهم من إجراء مكالمات صوتية عبر تطبيق برنامج "واتس آب" للتواصل الفوري، بعد أن منعته السلطات في المملكة في العاشر من يونيو من العام الماضي نظراً للقوانين والأحكام المعتمدة.



ولم تعلن السلطات السعودية رسميا سبب السماح بإعادة خدمة " واتس آب " الصوتية وقام العديد من مستخدمي تويتر بنشر تغريدات عبر هاشتاج " فتح_مكالمات_الواتس_آب " تحدثوا فيه عن تمكنهم من إجراء اتصالات صوتية عبر التطبيق.



وكانت شركة "واتس آب" أعلنت في يونيو الماضي على موقعها الرسمي على الإنترنت بياناً أشارت فيه إلى أن خدمة مكالمات واتس آب الصوتية غير متوفرة في بعض الدول، منها السعودية، نظراً للقوانين والأحكام المعتمدة محلياً.



وكانت خدمة واتس آب قد أطلقت في بداية عام 2015 ميزة المكالمات الصوتية لمستخدمي التطبيق على نظامي أندرويد و"آي أو إس"، لتقوم العديد من الدول لاحقاً بحجب تلك الميزة.