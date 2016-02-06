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السعودية تتيح المكالمات الصوتية عبر الـ "واتس آب"

6/2/2016
واتس أب

أكد العديد من مستخدمي التواصل  الاجتماعي في السعودية تمكنهم من إجراء مكالمات صوتية عبر تطبيق برنامج  "واتس آب" للتواصل الفوري، بعد أن منعته السلطات في المملكة في العاشر  من يونيو من العام الماضي نظراً للقوانين والأحكام المعتمدة. 

ولم تعلن السلطات السعودية رسميا سبب السماح بإعادة خدمة " واتس آب "  الصوتية  وقام العديد من مستخدمي تويتر بنشر تغريدات عبر هاشتاج " فتح_مكالمات_الواتس_آب "  تحدثوا فيه عن تمكنهم من إجراء اتصالات صوتية  عبر التطبيق. 

وكانت شركة "واتس آب" أعلنت في يونيو الماضي على موقعها الرسمي  على الإنترنت بياناً أشارت فيه إلى أن خدمة مكالمات واتس آب الصوتية  غير متوفرة في بعض الدول، منها السعودية،  نظراً للقوانين والأحكام  المعتمدة محلياً. 

وكانت خدمة واتس آب قد أطلقت في بداية عام 2015 ميزة المكالمات الصوتية  لمستخدمي التطبيق على نظامي أندرويد و"آي أو إس"، لتقوم العديد من الدول  لاحقاً بحجب تلك الميزة. 

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