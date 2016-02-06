البنتاجون ينشر (198) صورة جديدة لتعذيب سجناء عراقيين وأفغان

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" (198) صورة مرتبطة بما وصفتها بمزاعم إساءة معاملة سجناء في العراق وأفغانستان .

وتظهر في كثير من تلك الصور لقطات مقربة لجروح وكدمات على أذرع وسيقان سجناء محتجزين في منشآت أمريكية.

وقال البنتاجون إن تحقيقات جنائية في 56 "زعما" لسوء سلوك أفراد في الجيش الأمريكي كشفت عن هذه الصور.

وأضافت أن 14 من هذه المزاعم تم التثبت منها وأفضت إلى أحكام بالسجن مدى الحياة.

وقال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية الذي أقام دعوى بموجب قانون حرية المعلومات قبل أكثر من عقد بسبب الصور إن الصور جزء من مجموعة أكبر تضم ألفي صورة لم ينشر معظمها ولها علاقة بمعتقلين في منشآت أمريكية.

وقال جميل جعفر نائب المدير القانوني للاتحاد في بيان "الصور التي لا تزال سرية هي أفضل دليل على الانتهاكات الخطيرة التي وقعت في مراكز الاحتجاز الأمريكية."

وأضاف "الكشف الانتقائي الذي قامت به الحكومة يخاطر بتضليل الرأي العام بشأن الطبيعة الحقيقية لهذه الإساءات."