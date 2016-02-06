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احترس: أبل تعطل آيفون 6 إذا تم إصلاحه لدى آخرين

6/2/2016

أبل تعطل آيفون 6 إذا تم إصلاحه لدى آخرين

من دون سابق إنذار، فوجئ مستخدمو أجهزة آيفون 6 بتعطل أجهزتهم عن العمل بعد تصليحها لدى طرف ثالث وليس من قبل أبل.

ونقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عن مستخدمين قولهم إن التحديث الأخير لنظام تشغيل آي أو إس 9 يتسبب في "تعطيل" الجهاز عن العمل إذا اكتشف أنه أُصلح لدى طرف ثالث وليس من قبل أطقم الصيانة في أبل.

وظهرت المشكلة الأخيرة عند إبلاغ مستخدمين بتعطل هواتفهم بعد أن قاموا بتغيير الشاشة ومفتاح اللمس لدى متاجر إصلاح عادية.

وتكمن المشكلة في أنه في حال تحديث نظام تشغيل الجهاز حتى ولو بعد فترة طويلة من الإصلاح يتوقف الجهاز تلقائيا عن العمل ويظهر كود "خطأ 53".

ونقلت الصحيفة عن " أبل" أن برنامج التشغيل للآيفون يدقق في ما إذا كانت الاصلاحات تمت بصورة لم تسمح بها "أبل".

وقالت متحدثة باسم الشركة "عندما يتم إصلاح جهاز لدى طرف غير مصرح له بذلك، فإن المكونات غير المصرح بها التي تؤثر في مؤشر اللمس في الشاشة قد تتسبب في عدم اجتياز الجهاز للفحص".

ونصحت أبل المستخدمين الذين يواجهون المشكلة بالاتصال بها.

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