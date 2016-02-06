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إصابة 13 بالعمى بعد حقنهم بمواد محرمة دوليا بمصر

6/2/2016

شعار وزارة الصحة المصرية

قالت وسائل إعلام مصرية إن 13 شخصا أصيبوا بالعمى بعد حقنهم بمواد ممنوعة على سبيل التجربة في مستشفى في مدينة طنطا بمحافظة الغربية، شمال القاهرة.

وذكر أطباء بالمستشفى أن المرضى أصيبوا بميكروب غامض فور حقنهم بمادة "الأفاستين" التي تستخدم لشفط المياه من العين لمرضى السكر.

وقالت مصادر إن أسر المصابين تجمعت، أمام المستشفى، وتدخلت قوات من الشرطة، بينما غادر كثير من الأطباء خوفاً من غضب الأهالي.

ونقلت إدارة مستشفى "طنطا" عددا من المرضى إلى مستشفى آخر لعلاجهم لكن مصادر أكدت إصابة المرضى بعتامة في العين وانفصال في الشبكية يستحيل معه الإبصار مرة أخرى، بسبب "الحقن بمادة ممنوعة تسببت لهم في التهابات شديدة بالعين".

وحرر عدد من أسر المرضى محاضر بقسم أول طنطا، اتهموا فيها المستشفى بالإهمال في العلاج وإصابة أقاربهم بعدم القدرة على الإبصار، وذلك لأن تلك المادة ملوثة، أو أنه لم يتم تعقيم الغرفة بالمستشفى.

وأوضح مسؤول طبي أن "عملية الحقن تمت بمستشفى الرمد التابعة لمديرية الصحة بطنطا بمادة غير مصرح بها دولياً تؤدي إلى العمى".

وأضاف أن "الطبيب المعالج قام بحقنهم بهذه المادة لرخص ثمنها رغم أنها محرمة دوليا".

من جانبه قرر وزير الصحة والسكان، أحمد راضي إيقاف مدير مستشفى رمد طنطا، و3 أطباء آخرين عن العمل، بعد أن حقن أحدهم عدد من مرضى السكر بالمستشفى بمادة ساهم الطبيبان الآخران في دخولها للمستشفى، ما تسبب في حدوث مضاعفات وضعف في الإبصار لهؤلاء المرضى، كما قرر إحالتهم للتحقيق بديوان عام الوزارة.

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة، محمد شرشر، أنه تلقى العديد من الشكاوى، فقرر تشكيل لجنه لفحص جميع الحالات وكتابة تقارير عليها، وأنه سيقوم بإحالة المخطئ للنيابة العامة في حال ثبوت وجود إهمال وتقاعس.

المصدر : الجزيرة مباشر
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