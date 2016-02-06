أول "متحف افتراضي" للفيروسات و البرامج الخبيثة

متحف البرامج الخبيثة

قام جيسون سكوت المؤرخ التكنولوجي بإنشاء أول متحف افتراضي على شبكة الإنترنت للبرامج الخبيثة و الضارة التي أصابت أجهزة الحاسب الشخصي في الثمانيات و التسعينيات التي كانت تعمل على نظام DOS.

البرامج المعروضة رغم كونها أقل خطرا بكثير من البرامج الخبيثة حاليا إلا أنها كانت تزعج المستخدم بشكل كبير وتؤدي إلى تخريب و إفساد بعض الملفات وتسبب الفوضى لنظام التشغيل.

ويمكن للمستخدمين استعراض البرامج الضارة لتلك الحقبة من خلال الموقع عبر محاكاة بيئة عمل نظام DOS، ويمكن عن طريق الموقع استرجاع بعض أبرز البرامج الضارة التي ظهرت في الماضي القريب.



ويحتوي متحف البرامج الضارة حالياً ضمن مجموعته على 65 مثال لبرامج ضارة تعتبر أغلبها فيروسات، ويظهر أحد البرامج الضارة على شكل سيارة إسعاف متحركة على شكل كود ASCII تعمل بشكل كامل مع الصوت عبر الشاشة لتصطدم بجدار من الطوب.