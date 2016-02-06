البث الحي
منوعات

أول "متحف افتراضي" للفيروسات و البرامج الخبيثة

6/2/2016
 
متحف البرامج الخبيثة

قام جيسون سكوت المؤرخ التكنولوجي بإنشاء أول متحف افتراضي على شبكة الإنترنت للبرامج الخبيثة و الضارة التي أصابت أجهزة الحاسب الشخصي في الثمانيات و التسعينيات التي كانت تعمل على نظام DOS.

البرامج المعروضة رغم كونها أقل خطرا بكثير من البرامج الخبيثة حاليا إلا أنها كانت تزعج المستخدم بشكل كبير وتؤدي إلى تخريب و إفساد بعض الملفات وتسبب الفوضى لنظام التشغيل.

ويمكن للمستخدمين استعراض البرامج الضارة لتلك الحقبة من خلال الموقع عبر محاكاة بيئة عمل نظام DOS، ويمكن عن طريق الموقع استرجاع بعض أبرز البرامج الضارة التي ظهرت في الماضي القريب.

ويحتوي متحف البرامج الضارة حالياً ضمن مجموعته على 65 مثال لبرامج ضارة تعتبر أغلبها فيروسات، ويظهر أحد البرامج الضارة على شكل سيارة إسعاف متحركة على شكل كود ASCII تعمل بشكل كامل مع الصوت عبر الشاشة لتصطدم بجدار من الطوب.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

الإخوان ترد على سيناتور أمريكي قدّم مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة "إرهابية"

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة)