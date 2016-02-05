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يونيسيف: 200 مليون إمرأة وفتاة خضعن لعملية الختان

5/2/2016
شعار اليونيسيف

ذكر صندوق الأمم المتحدة للطفولة  "يونيسيف" في تقرير صدر اليوم الجمعة أن 200 مليون فتاة وامرأة على  الأقل في العالم قد خضعن لعملية الختان، وأن نصف ذلك العدد يعيش في ثلاث  دول فقط

ويستند هذا التقييم إلى بيانات من 90 مسحا وطنيا. ويظهر التقرير أن 70  مليون امرأة وفتاة إضافية قد تأثرن بتلك الممارسة أكثر مما تم تقديره في  عام .2014

ويشير التقرير إلى أن نصف من خضعن لعملية الختان تعشن في كل من مصر  وإثيوبيا وإندونيسيا.

وأوضح التقرير أن نحو 44 مليونا من اللائي خضعن للختان هن حاليا دون سن  الـ .14

وقالت جيتا راو جوبتا، نائبة الرئيس التنفيذي ليونيسيف: "كل حالة ختان  تنتهك حقوق الفتيات والنساء" مشيرة إلى أن تحديد حجم انتشار هذه  الممارسة ضروري  للقضاء عليها.

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