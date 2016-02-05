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وفاة القيادي بالإخوان أحمد سيف الإسلام حسن البنا

5/2/2016
 
أحمد سيف الإسلام حسن البنا

توفى اليوم الجمعة "أحمد سيف الإسلام حسن البنا" القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع مع المرض، و من المقرر تشييع جنازته بعد صلاة الجمعة اليوم بمسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم.

ويعتبر "سيف الإسلام" من القيادات التاريخية لجماعة الإخوان.

شغل "سيف الإسلام حسن البنا" موقع عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين و شغل كذلك موقع الأمين العام لنقابة المحامين المصرية.

تم اعتقاله في العام 1965، وأفرج عنه بعدها مع تحديد إقامته في منزله عامًا، ثم تم اعتقاله ومحاكمته عسكريًا في العام 1969، وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات قضى منها 4 سنوات قبل أن يفرج عنه في الأول من أكتوبر 1973.

تم انتخابه عضوًا في مجلس الشعب عام 1987 عن الدائرة الرابعة، والتي كان مقرها قسم "السيد زينب" بالقاهرة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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