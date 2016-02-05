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"نافذة على العالم": معرض للاحتفاء ببيكاسو في ألمانيا

5/2/2016

لوحة امرأة قرب النافذة لبيكاسو

تشهد مدينة هامبورج الألمانية مطلع  الأسبوع المقبل افتتاح معرض يتناول الدور الرئيسي الذي لعبته النوافذ في الأعمال الفنية للرسام العالمي بابلو بيكاسو.

ويعرض منتدى بوسيريوس كونست للفن في هامبورج 40  من لوحات ورسومات ومطبوعات الفنان الأسباني المولد، الذي استخدم النوافذ كموضوع مشترك في  جميع أعماله.

ويعتمد المعرض الذي أقيم تحت اسم " بيكاسو: نافذة على العالم" على أعمال  من مجموعة من المجموعات الدولية الرائدة، ومن بينها متحفي بيكاسو في  برشلونة وباريس وكذلك متحف الفن الحديث في نيويورك.

 وقال منظمو المعرض إن النوافذ الممثلة أكثر بكثير من الأشياء اليومية البسيطة.

 وأضاف المنظمون أن النوافذ بالنسبة لبيكاسو تعبر عن تواصل بين الداخل والخارج، عندما ترمز للعلاقات الإنسانية.  

ويضم المعرض الذي يفتتح غدا السبت ويستمر حتى 16 من آيار / مايو ، أيضا نحو  50 صورة  لبيكاسو من أعمال المصورين الدوليين  البارزين أمثال روبير دوانو وإدوارد كوين.

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