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ممثل ايطالي "يندمج" ويشنق نفسه اثناء تجسيد مشهد "انتحار"

4/2/2016

ممثل ايطالي يشنق نفسه اثناء تجسيد دور منتحر

أقدم الممثل الايطالي رافاييل شوماخر"27 عاما " على شنق نفسه بالفعل خلال تجسيده لشخصية رجل ينتحر شنقا وذلك في عرض مسرحي يقدمه على مسرح "ميراج " في مدينة بيزا الايطالية وذلك حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية

وقالت الصحيفة أنه تم نقل شوماخر الي المستشفى وهو  في حالة غيبوبة تامة وحالته حرجة.

وكانت فتاة خريجة كلية طب قد حضرت  العرض المسرحي ولاحظت أن شوماخر أقدم على شنق نفسه بالفعل من خلال التشنجات التي اعترت جسده خلال المشهد، فحاولت إفاقته وإسعافه لكنه دخل في غيبوبة لم يصحُ منها حتى الآن

وأجبرت الواقعة الشرطة على إغلاق المسرح حسب ما ذكرت صحيفة  والتحقيق مع الممثلين والحضور وأقارب الممثل للتحقق من ملابسات الحادث.

وجاء في تقرير الشرطة أن الممثل كان ينبغي أن يقف على صندوق بينما يلفّ حول رقبته حبل المشنقة، لكن الصندوق لم يكون موجوداً، مع عدم نفي احتمالية أن يكون شوماخر قد نوى قتل نفسه.

 

 

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