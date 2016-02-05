فيلم مغربي يفوز بجائزة مهرجان الأقصر السينمائي الدولي

فيلم مغربي يفوز بجائزة مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية

فاز الفيلم المغربي (مسافة ميل بحذائي) لسعيد خلاف بالجائزة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية الذي اختتم مساء الجمعة دورته الرابعة في مدينة الأقصر المصرية الأثرية.

وأعلنت لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة التي ترأسها المصور السينمائي المصري رمسيس مرزوق في حفل الختام بمعبد الكرنك منح الجائزة الفضية (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) لفيلم (الرحلة) وهو إنتاج إيطالي- روماني-بلغاري-مقدوني للمخرج الإيطالي أدريانو فاليريو.

أما الجائزة البرونزية (جائزة العمل الأول) ففاز بها فيلم المخرجة التونسية ليلى بوزيد (على حلة عيني) الذي نال أيضا جائزة أفضل فيلم عربي طويل وقدرها ألفا دولار وتمنحها كل من نقابة المهن السينمائية بمصر والاتحاد العام للفنانين العرب.

وفي المسابقة العربية فاز بجائزة أفضل فيلم روائى قصير وقدرها ألفا دولار الفيلم اللبناني (مع روحك) لكريم الرحباني. ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير خاصة للفيلم الفلسطيني القصير (السلام عليك يا مريم) لباسم خليل وشهادة تقدير خاصة للفيلم التونسي القصير (غصرة) لجميل نجار.

وفي مسابقة الأفلام العربية والأوروبية القصيرة فاز بالجائزة الذهبية الفيلم التونسي (غصرة) ونال الجائزة الفضية (جائزة لجنة التحكيم الخاصة) الفيلم الاٌيطالي (التكشيرة) لإيمانويل بالمارا.

ومنحت اللجنة شهادة تقدير خاصة لفيلم (الأبيض والأسود) لليوناني سقراطس ألافوزس ، والمهرجان الذي تنظمه سنويا مؤسسة (نون للثقافة والفنون) وهي جمعية أهلية مصرية شارك في دورته الحالية 50 فيلما من 30 دولة.

واستمر المهرجان أسبوعا برعاية وزارات الثقافة والسياحة والآثار ومحافظة الأقصر التي يقام بها أيضا في مارس اذار سنويا مهرجان آخر للسينما الافريقية. وتولت الرئاسة الشرفية لهذه الدورة الممثلة المصرية لبنى عبد العزيز أما رئيسة المهرجان فهي الناقدة المصرية ماجدة موريس.